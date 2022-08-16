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9 минут назад

Поезда в Крыму возобновили движение после детонации боеприпасов

Елена Прошина

Поезда дальнего следования из Крыма возобновили движение по графику после детонации боеприпасов в Джанкое.

Поезда в Крыму возобновили движение после детонации боеприпасов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

«Поезд № 194 Симферополь — Москва отправится сегодня по графику в 22:25 со станции Симферополь. Поезд 162 Феодосия — Москва отправляется из Феодосии в 22:00», — говорится в сообщении.

Утром 16 августа на складе боеприпасов под Джанкоем на севере Крыма произошло возгорание, которое затем вызвало детонацию. От взрывов, в том числе оказался поврежден участок железной дороги. На данный момент его уже восстановили, однако часть поездов пришлось задержать.

В Минобороны РФ назвали произошедшее диверсией. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Общество,Минобороны России,
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