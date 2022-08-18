Глава МЧС вылетел в Рязанскую область из-за пожаров

Глава МЧС России Александр Куренков следует в Рязанскую область для руководства тушением пожаров в регионе, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее по его распоряжению в Рязанскую область направили самолет-амфибию Бе-200, два самолета Ил-76, вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8 МЧС России.

17 августа после появления в Москве запаха гари в Рязанскую область на тушение природных пожаров направили значительные силы пожарных, включая авиацию. В двух районах ввели режим чрезвычайной ситуации. На утро 18 августа, по информации, которую ТАСС сообщили в экстренных службах, в области действует четыре очага природных пожаров на площади 182 га. Два очага локализовали на 146 га. Угрозы населенным пунктам нет.