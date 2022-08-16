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1 час назад

В Подмосковье появился второй технопарк в сфере высоких технологий

RT на русском

Технопарк «Техноинноватика» из города Серпухова Московской области получил статус технопарка в сфере высоких технологий.

В Подмосковье появился второй технопарк в сфере высоких технологий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева и президент АНО «Институт инженерной физики» Алексей Царьков на форуме «Армия-2022».

«Благодаря присвоению статуса технопарка в сфере высоких технологий, управляющая компания «Техноинноватики» получит налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на недвижимое имущество организаций», — рассказала Зиновьева.

Основные направления деятельности «Техноинноватики» — фармацевтические, информационно-коммуникационные, оборонные технологии.

Ранее НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.

Общество,Владимир Ефимов,
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