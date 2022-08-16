Пассажирские поезда, идущие с материковой части России в Крым, будут следовать до станции Владиславовка в связи с повреждением железной дороги после детонации боеприпасов на складе в воинской части Джанкойского района. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, решение сократить маршрут поездов было принято после консультации с руководством Крымской железной дороги. На станции Владиславовка пассажиры смогут пересесть с поезда на автобусы, которые доставят их до ближайших автостанций.

«В результате разлета боеприпасов незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно», — написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.