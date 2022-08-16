Роспотребнадзор рекомендовал части регионов вернуть маски

Роспотребнадзор порекомендовал вернуть масочный режим тем российским регионам, где за неделю фиксируется больше 50 новых случаев ковида на сто тысяч жителей. Об этом сообщает ТАСС.
Рекомендация касается ношения масок в общественных местах, в местах скопления людей, транспорте и в закрытых помещениях - на учебе или работе.
1 июля Роспотребнадзор отменил ограничения, введенные из-за коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита по ночам.
Санитарные врачи отмечали, что большинство случаев ковида в России - 93 процента - протекают в легкой форме или без симптомов вообще.
В Роспотребнадзоре предупреждали, что некоторые ограничения могут вернуть, если эпидемиологическая обстановка ухудшится.
Власти Бурятии с 16 июля вернули масочный режим в общественных местах, в первую очередь при предоставлении государственных услуг. Жителям Республики Алтай порекомендовали соблюдать масочный режим, а глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости масочного режима и ревакцинации из-за роста заболеваемости на предприятиях.