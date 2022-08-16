«МК» сообщил об исчезновении своего журналиста

Редакция газеты «Московский комсомолец» сообщила об исчезновении своего журналиста-расследователя Льва Сперанского.
«На работу Лев не приехал, хотя должен был появиться в назначенное время. Мобильные телефоны журналиста сначала не отвечали, а затем оказались заблокированными», — говорится в сообщении газеты в Telegram-канале.
МК со ссылкой на соседей Сперанского отмечает, что в квартиру корреспондента утром 16 августа пришли «крепкие мужчины, представившиеся полицейскими».
Кроме того, заблокированы средства связи супруги журналиста.
«В квартире вместе с родителями находились двое маленьких детей. Когда пишутся эти строки, о судьбе семейства журналиста «МК» нет никаких данных. Редакция готовит заявление об исчезновении Льва и его семьи», — добавили в газете.
Ранее сообщалось, что в Эстонии задержали журналистов «Известий».
В начале августа стало известно, что Российскую журналистку Дарью Асламову задержали в Косово, обвинив в шпионаже.