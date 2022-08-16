Рекорд суточного трафика установлен на Крымском мосту

Новый рекорд суточного трафика зафиксировали на Крымском мосту. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Тамань».

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Отмечается, что за сутки 15 августа по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38 тыс. 297 автомобилей. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года. Тогда по мосту проехали 37 тыс. 374 транспортных средства.

Всего с начала работы Крымского моста по нему проехало более 21 млн автомобилей, в том числе более 3 млн грузовиков и 233 тыс. автобусов. Автомобильное движение по мосту, длина которого составляет 19 км, началось в мае 2018 года.