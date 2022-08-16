Онищенко рассказал о новой вакцине от гриппа

«В этом году у нас новая вакцина против гриппа. Вакцина уже приготовлена в Уфе, развозится по регионам, в Сибири, на Дальнем Востоке. Следующие штаммы у нас рекомендованы: «Виктория», «Камбоджи», «Вашингтон» и «Пхукет», два штамма новых и два старых, — отметил он в комментарии НСН.