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1 час назад

Онищенко рассказал о новой вакцине от гриппа

Вечерняя Москваиещё 1

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал не забывать о существовании гриппа и рассказал о новой вакцине.

Онищенко рассказал о новой вакцине от гриппа
Фото: АГН МоскваАГН Москва

«В этом году у нас новая вакцина против гриппа. Вакцина уже приготовлена в Уфе, развозится по регионам, в Сибири, на Дальнем Востоке. Следующие штаммы у нас рекомендованы: «Виктория», «Камбоджи», «Вашингтон» и «Пхукет», два штамма новых и два старых, — отметил он в комментарии НСН.

Вакцина предназначена для детей и для взрослых.

Ранее заведующий инфекционным отделением №2 ЦКБ Управления делами Президента РФ Георгий Сапронов сообщил, что в этом году в осенне-зимний период заболеваемость гриппом снизится из-за распространения коронавиурсной инфекции. При этом Сапронов посоветовал не отказываться вакцинироваться от гриппа в надежде, что его заместит коронавирус, передает РИАМО.

Грипп является «коварной» болезнью ввиду своей изменчивости, поэтому необходимо вакцинироваться. О том, какие существуют вакцины от гриппа, «Вечерней Москве» рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Общество,Геннадий Онищенко,Управделами Президента,РАН,
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