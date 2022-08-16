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1 час назад

Активистка партии "Другая Россия Лимонова" погибла в Донбассе

Газета.Ruиещё 1

Активистка партии «Другая Россия Лимонова» Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора партии Михаила Акселя.

В Донбассе погибла журналистка Земфира Сулейманова
Фото: Телеграм-канал «adirect»Телеграм-канал «adirect»

«Она вчера подорвалась на мине во время журналистского выезда. Она была волонтером и журналистом. Получила травмы, несовместимые с жизнью во время поездки», — сказал представитель партии. Другие подробности пока не разглашаются.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков был опознан в числе погибших при обстреле Шахтерска в ДНР. Сообщалось, что представители местного органа предложат посмертно наградить Новикова орденом за заслуги перед Алтайским краем.

Общество,Евгений Новиков,
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