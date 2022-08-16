В Донбассе погибла журналистка Земфира Сулейманова

Активистка партии «Другая Россия Лимонова» Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора партии Михаила Акселя.
«Она вчера подорвалась на мине во время журналистского выезда. Она была волонтером и журналистом. Получила травмы, несовместимые с жизнью во время поездки», — сказал представитель партии. Другие подробности пока не разглашаются.
Ранее заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков был опознан в числе погибших при обстреле Шахтерска в ДНР. Сообщалось, что представители местного органа предложат посмертно наградить Новикова орденом за заслуги перед Алтайским краем.