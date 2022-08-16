Пока вы спали: "не имеющий аналогов" кризис и заявление МИД о Запорожской АЭС

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Фото: ТАСС ТАСС

МИД назвал небезопасным визит на Запорожскую АЭС через Киев

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Замглавы департамента МИД РФ по вопросам контроля над вооружениями Игорь Вишневецкий заявил, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев был бы небезопасным. Об этом пишет «Коммерсант».

Ранее на Украине заявили, что согласятся на визит МАГАТЭ только в том случае, если миссия приедет на АЭС через Киев. Вишневецкий отметил, что для этого экспертам пришлось бы пересекать линию фронта. Он добавил, что Украина может совершить провокацию, чтобы обвинить в обстрелах Россию.

Европе предрекли «не имеющий аналогов кризис»

Глава аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что Европу ждет кризис, не имеющий аналогов по мощности в истории, пишет «Лента.ру». По его мнению, ЕС придется справляться с экономическими, энергетическими и продовольственными проблемами в одно и то же время.

Самиев считает, что единственный кризис, с которым можно сравнить грозящую ЕС ситуацию, - это Великая депрессия в США. Он добавил, что «заливание рынков деньгами», спасшее мир в пандемию, может лишь усугубить новый кризис.

Названы сроки восстановления российской экономики

Глава российского рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов считает, что российская экономика начнет восстанавливаться уже летом 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, по мнению Сухова, из-за неопределенности со спросом на нефть и импортом рост будет медленным и в 2024 году не превысит 1,5 процента. Эксперт отметил, что вслед за действующими санкциями наступит волна сокращения потребления российской нефти на мировом рынке, но масштабы этого пока неизвестны.

Части россиян предложили простить долги по ЖКХ

Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), предложила Минстрою списать долги за «коммуналку» семьям, потерявшим кормильца, и утратившим трудоспособность людям. Об этом рассказали «Известия».

Глава комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирины Булгаковой заявила, что эту инициативу стоит поддержать, если долги будут списывать только малоимущим семьям. Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук считает, что после списания долгов людям необходимо предоставить некий «период охлаждения» - не выставлять им платежи в течение определенного периода.

Цены на газ в Европе установили абсолютный рекорд

Европейские цены на газ 15 августа установили абсолютный рекорд и превысили 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Как пишет «Коммерсант», рекорд марта был побит на фоне жары и засухи, затруднивших доставку угля по рекам.