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13 минут назад

Известный памятник Аленке появился в сити-парке в Воронеже. Видео

Денис Фьючин

Известный памятник Аленке установили в сити-парке «Град» в Воронеже. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Созданная для города Нововоронежа скульптура несколько лет назад вызвала недовольство местных жителей, после чего в 2021 году Аленку продали на аукционе. Теперь памятнику подыскали новое место: в преддверии рок-фестиваля «Чернозем», который состоится с 19 по 21 августа, Аленку разместили в воронежском сити-парке.

В Нововоронеже этим летом прошло торжественное открытие другого памятника Аленке. Новое изваяние выполнил скульптор из Реутова.

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