Созданная для города Нововоронежа скульптура несколько лет назад вызвала недовольство местных жителей, после чего в 2021 году Аленку продали на аукционе. Теперь памятнику подыскали новое место: в преддверии рок-фестиваля «Чернозем», который состоится с 19 по 21 августа, Аленку разместили в воронежском сити-парке.