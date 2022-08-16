Финляндия сократит выдачу россиянам туристических виз и будет отдавать приоритет заявителям, которые хотят приехать в страну по семейным обстоятельства, учебе или работе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД Пекка Хаависто.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада ограничить выдачу виз гражданам России. Его предложение поддержали некоторые страны Евросоюза. В частности, власти Эстонии приняли решение ограничить въезд в страну для россиян по шенгенским визам, которые выдали в посольствах страны.