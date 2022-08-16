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1 час назад

Финляндия сократит выдачу туристических виз россиянам

Никита Бородкин

Финляндия сократит выдачу россиянам туристических виз и будет отдавать приоритет заявителям, которые хотят приехать в страну по семейным обстоятельства, учебе или работе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД Пекка Хаависто.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада ограничить выдачу виз гражданам России. Его предложение поддержали некоторые страны Евросоюза. В частности, власти Эстонии приняли решение ограничить въезд в страну для россиян по шенгенским визам, которые выдали в посольствах страны.

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В Европарламенте идея Зеленского вызвала споры. Сообщалось, что на такой шаг не готовы крупные страны ЕС — Германия, Франция и Италия. В частности, депутат Яна Тоом назвала решение Таллина признаком слабоумия, подчеркнув, что такие меры никак не помогают урегулировать ситуацию на Украине.

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