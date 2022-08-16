Назван город России с самыми нервными жителями

Менеджеры по продажам страдают от проблем со сном, а юристы жалуются на тревогу, выяснили аналитики СБЕР ЕАПТЕКИ и сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru. Они перечислили наиболее вредные для психики россиян профессии и назвали город с самыми нервными жителями в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

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Чтобы справиться с подобными проблемами, россияне прибегают к успокоительным таблеткам, о чем рассказала директор по маркетингу и продажам СБЕР ЕАПТЕКИ Наталья Паршикова.

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«Начиная с весны, мы наблюдаем, что покупатели увеличили траты на успокоительные средства. Справиться с бессонницей и тревожностью могут помочь таблетки — их доля составила 88 процентов. Самым популярным средством стали лекарства с экстрактом валерианы», — сообщила она.

За первое полугодие 2022 года, отмечают аналитики, больше всего спрос на препараты для борьбы с тревогой вырос в Самаре: жители этого города приобрели на 71 процент больше упаковок, чем во втором полугодии 2021-го. В Ростове-на-Дону покупки успокоительных участились на 59 процентов, в Воронеже на 58, в Уфе на 53 процента. Столица России может похвастаться перед регионами меньшими цифрами: спрос на таблетки для нервной системы вырос только на 13 процентов.

В ходе исследования аналитики также попытались выяснить, как выбор профессии влияет на состояние здоровья. Согласно полученным данным СБЕР ЕАПТЕКИ, более 75 процентов опрошенных признались, что их работа действительно сказывается на самочувствии. Респонденты в возрасте от 25 до 34 лет отметили, что их состояние ухудшается после рабочего дня, тогда как каждый второй респондент в возрасте от 55 лет не отметил у себя никаких проблем со здоровьем из-за работы. Кроме того, 46 процентов работающих россиян столкнулись с бессонницей, а 45 процентов опрошенных отметили у себя тревогу на фоне работы.

Согласно данным сервиса hh.ru, который провел опрос среди 1032 российских соискателей, было выявлено, что больше всего влияние работы на здоровье отмечают работники сферы HR (86 процентов), юристы (83 процента), а также IT-специалисты (82 процента).

Больше всего подвержены нарушениям сна оказались HR-специалисты (60 процентов), менеджеры по строительству и недвижимости и менеджеры по продажам (обе категории по 53 процента), а также сотрудники производств и сельскохозяйственных предприятий (47 процентов). На повышенную тревожность чаще жаловались маркетологи и PR-специалисты (обе категории по 56 процентов), а также бухгалтеры, финансисты (53 процента) и юристы (59 процентов), отметили аналитики.

«Почти четверть (23 процента) опрошенных признались, что страдает только их ментальное здоровье. 8 процентов — подвергаются физическим проблемам. Лишь 11 процентов ответили, что работа не имеет на них негативного воздействия» — заключила Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.