В России впервые с марта выявили более 30 тысяч новых случаев covid-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 106 против 23 909 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Впервые с 20 марта в стране выявлено более 30 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 964 246 случаев заражения.