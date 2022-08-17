В России впервые с марта выявили более 30 тысяч новых случаев covid-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 106 против 23 909 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Впервые с 20 марта в стране выявлено более 30 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 964 246 случаев заражения.
Число летальных исходов возросло за сутки на 63 против 59 днем ранее, до 383 300. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 22 680 против 20 583 днем ранее, до 18 194 750.