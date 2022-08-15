Соловьев ответил показавшему карту России 1471 года политику США

Американский политик Артур Пол Массаро решил блеснуть знанием истории и привёл на своей странице в Twitter изображение карты России образца 1471 года. На ней изображено Великое княжество Московское до объединения всех русских земель. При этом остальную территорию Российской Федерации, по его словам, присоединили колониальным путем. Ответил ему на это российский телеведущий Владимир Соловьёв. Он в своем Telegram отметил, что уж точно не американцам давать миру уроки истории и комментарии на тему колонизации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Может быть, господину Массаро напомнить, какой была территория США в 1471 году? А, стоп, погодите. Её же не было. А вся нынешняя территория появилась у тогдашних уголовников колониальной Британской империи как раз за счёт убийства сотен тысяч ни в чём не повинных индейцев. Но господин Массаро решил преподать нам урок истории, — написал Соловьёв.

31-летний Массаро работает старшим политическим советником в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе и должен заниматься борьбой с коррупцией, правами человека, энергетической безопасностью и прочими вопросами.