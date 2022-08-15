Православные освятили первый мед перед постом

14 августа в столице отпраздновали Медовый Спас. В храмах прошли богослужения, а на городских площадках — народные гулянья с дегустацией меда.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В этот день также отмечается праздник Происхождения (Изнесения) Честных Древ Честного и Животворящего Креста Господня.

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В этот день в Сергиевском храме Высоко-Петровского ставропигального мужского монастыря наместник обители, епископ Луховицкий Евфимий совершил Божественную литургию в сослужении братии монастыря в священном сане. После литургии состоялся чин освящения меда.

— С сегодняшнего дня начинается Успенский пост, который продлится две недели, — сказал епископ Луховицкий Евфимий.

Настоятель храма святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий Рощин отметил, что это воздержание довольно короткое, но одно из самых строгих.

— Его можно сравнить в Великим постом, — уточнил протоиерей.

В эти дни православным людям необходимо исключить из своего рациона мясные, молочные продукты и яйца, а вот рыбу разрешается только в праздник Преображения Господня.

— В августе испокон веков люди начинали собирать мед. Соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены. Считалось, что если пчеловод не заломает соты, то соседние пчелы вынесут весь мед. А в народном сознании, чтобы вкусить новый плод, его нужно сначала освятить. Также важно было жертвовать мед священнослужителям и нуждающимся, — рассказал протоиерей Димитрий. — Поэтому традиционно после Божественной литургии в честь Медового Спаса мы освящаем мед.

Кроме того, по народным традициям в этот день принято выпекать всевозможные кондитерские изделия, где используется мед. Чаще всего в этот день люди готовили пряники, блины, плюшки. Но все же самым популярным блюдом была и остается медовая коврижка.

В Москве Медовый Спас отметили с большим размахом. Например, на ВДНХ гости понаблюдали за откачкой меда из сот ульев, а также узнали старинные секреты пчеловодства. Кроме того, для них провели мастер-классы по созданию свечей из вощины (искусственной основы для постройки пчелиных сот. — «ВМ») и кукол из соломы.

Народные гулянья устроили и в Зеленограде. Там Медовый Спас отметили старинными русскими песнями и плясками. А еще москвичи поучаствовали в народных забавах — «Золотые врата», «Чижик», «Селезень утку догонял», «Растяпа» и многих других.

Медовый Спас — самый первый из трех Спасов. Уже 19 августа православные отпразднуют Яблочный Спас, а 29 августа — Ореховый.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Сладков, настоятель Храма святителя Николая в Покровском, председатель отдела по делам молодежи Московской городской епархии, протоиерей: