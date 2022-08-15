В Москве умер бард Валерий Мищук

Бард-исполнитель Валерий Мищук умер в Москве на 72 году жизни. Как сообщает «РБК», об этом рассказала его супруга Елена Карезина в социальных сетях.

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По словам вдовы, Кищук скончался в больнице из-за онкологического заболевания. Дата и место прощания с музыкантом пока не называются.

Напомним, что Валерий Мищук родился в 1951 году в Риге. Обучался в театральной студии, окончил экономический факультет Рижского политехнического института. В конце 1970-х собрал ансамбль «Домино», с которым выступал до 1989 года совместно со своим братом Вадимом. После этого братья Мищук начали выступать дуэтом.