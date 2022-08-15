В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
49 минут назад

В Москве умер бард Валерий Мищук

Никита Бородкин

Бард-исполнитель Валерий Мищук умер в Москве на 72 году жизни. Как сообщает «РБК», об этом рассказала его супруга Елена Карезина в социальных сетях.

В Москве умер бард Валерий Мищук
Фото: WikipediaWikipedia

По словам вдовы, Кищук скончался в больнице из-за онкологического заболевания. Дата и место прощания с музыкантом пока не называются.

Напомним, что Валерий Мищук родился в 1951 году в Риге. Обучался в театральной студии, окончил экономический факультет Рижского политехнического института. В конце 1970-х собрал ансамбль «Домино», с которым выступал до 1989 года совместно со своим братом Вадимом. После этого братья Мищук начали выступать дуэтом.

Валерий и Вадим Мищук участвовали в музыкальном проекте «Песни нашего века». За время сольной карьеры братья записали несколько собственных альбомов, в том числе и с участием барда Леонида Сергеева.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители