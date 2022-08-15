В Крыму откроется фестиваль "Таврида.АРТ"

"С 15 по 19 августа в Крыму рядом с Судаком в бухте Капсель пройдет фестиваль "Таврида.АРТ". Он станет одним из ключевых событий Года культурного наследия России. В образовательной и социальной программах, а также шоу-форматах фестиваля раскроются его главные темы: возможности развития молодых профи в новых условиях и ответ творцов мировой "культуре отмены". "Таврида.АРТ" вновь станет фестивалем фестивалей и объединит на своей площадке более 300 ярких событий", - говорится в сообщении. Главными темами фестиваля в этом году станут: "Жить и работать в России" и "Нас не отменишь".