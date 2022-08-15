В Крыму откроется фестиваль "Таврида.АРТ"

В бухте Капсель в Крыму в понедельник начнется фестиваль "Таврида.АРТ", который объединит более 300 мероприятий. Он станет одним из ключевых событий Года культурного наследия России, сообщает пресс-служба арт-кластера "Таврида".
"С 15 по 19 августа в Крыму рядом с Судаком в бухте Капсель пройдет фестиваль "Таврида.АРТ". Он станет одним из ключевых событий Года культурного наследия России. В образовательной и социальной программах, а также шоу-форматах фестиваля раскроются его главные темы: возможности развития молодых профи в новых условиях и ответ творцов мировой "культуре отмены". "Таврида.АРТ" вновь станет фестивалем фестивалей и объединит на своей площадке более 300 ярких событий", - говорится в сообщении. Главными темами фестиваля в этом году станут: "Жить и работать в России" и "Нас не отменишь".
На площадке фестиваля соберутся 4 тыс. участников со всей России. В их числе резиденты арт-кластера "Таврида", деятели культуры, искусств и креативных индустрий, блогеры, инфлюенсеры, создатели молодежных пабликов в социальных сетях и представители студенческих СМИ. На мероприятие пригласили лауреатов, финалистов и победителей проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", представителей акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, лидеров волонтерских движений и НКО, участников Всероссийского фестиваля исторической реконструкции и конкурса "Большая перемена" и их родителей. Впервые к аудитории присоединятся деятели форумной кампании Росмолодежи, студенты средних и высших учебных заведений, а также 500 жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсона и Запорожья.
В качестве зрителей на фестиваль "Таврида.АРТ" пригласили жителей Судака, студентов из Крыма и Севастополя, сотрудников ключевых предприятий, ведомств и министерств, военнослужащих, врачей, учителей, работников социальной сферы.
Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет в Крыму в четвертый раз. Он является одним из проектов "Тавриды" - платформы возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства. Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер. Он объединяет также образовательные заезды, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий. "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи.