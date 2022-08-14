"Это был его выбор": в Госдуме высказались о нападении на Рушди

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал инцидент с покушением на писателя Салмана Рушди в США. Парламентария цитирует РИА Новости.

«Это преступление, чем бы оно ни мотивировалось. Но в доме из стекла нельзя бросать друг в друга булыжниками — разрушения неизбежны», - заявил Морозов.

По его словам, Рушди прекрасно понимал, на что шел, когда писал свою книгу «Сатанинские стихи».

«Это был его выбор. И реакция на его книгу была предсказуема», — сказал депутат.

Роман Салмана Рушди «Сатанинские стихи», написанный в 1988 году, вызвал яростный протест многих мусульман, посчитавших, что книга оскорбляет их веру.

Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди и приговорил его и всех причастных к изданию романа, к смертной казни. При этом он призвал мусульман всего мира исполнить приговор. За голову Рушди была объявлена награда.

Рушди скрывался много лет, лишь периодически появляясь на публике. Лондон взял его под защиту, но не смог уберечь, когда писатель переехал в США.

12 августа 2022 года на Рушди совершили покушение. Во время лекции в Нью-Йорке на сцену вскочил человек и несколько раз ударил писателя ножом в шею и грудь. Его экстренно госпитализировали.