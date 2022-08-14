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19 минут назад

"Это был его выбор": в Госдуме высказались о нападении на Рушди

Майк Габриелян

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал инцидент с покушением на писателя Салмана Рушди в США. Парламентария цитирует РИА Новости.

«Это преступление, чем бы оно ни мотивировалось. Но в доме из стекла нельзя бросать друг в друга булыжниками — разрушения неизбежны», - заявил Морозов.

По его словам, Рушди прекрасно понимал, на что шел, когда писал свою книгу «Сатанинские стихи».

«Это был его выбор. И реакция на его книгу была предсказуема», — сказал депутат.

Роман Салмана Рушди «Сатанинские стихи», написанный в 1988 году, вызвал яростный протест многих мусульман, посчитавших, что книга оскорбляет их веру.

Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди и приговорил его и всех причастных к изданию романа, к смертной казни. При этом он призвал мусульман всего мира исполнить приговор. За голову Рушди была объявлена награда.

На известного писателя Салмана Рушди напали в Нью-Йорке

Рушди скрывался много лет, лишь периодически появляясь на публике. Лондон взял его под защиту, но не смог уберечь, когда писатель переехал в США.

12 августа 2022 года на Рушди совершили покушение. Во время лекции в Нью-Йорке на сцену вскочил человек и несколько раз ударил писателя ножом в шею и грудь. Его экстренно госпитализировали.

Накануне Рушди отключили от искусственной вентиляции легких, он начал разговаривать.

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