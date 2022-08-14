"Это был его выбор": в Госдуме высказались о нападении на Рушди

Депутат Государственной Думы Олег Морозов прокомментировал нападение на британского писателя Салмана Рушди. Его слова приводит РИА Новости.

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По словам депутата, реакция на книгу автора была предсказуемой, а сам писатель знал, на что он шел.

«В доме из стекла нельзя бросать друг в друга булыжниками — разрушения неизбежны. Рушди прекрасно понимал, на что шел. Это был его выбор. И реакция на его книгу была предсказуема», — высказался Морозов.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что нападение в любом случае нужно расценивать как преступление. Он также отметил, что подобные инциденты будут возникать каждый раз, «когда будут звучать продиктованные ссылками на свободу слова сомнительные оценки священных для мусульман текстов».

О нападении на Рушди стало известно 12 августа. Писателя доставили в больницу и подключили к искусственной вентиляции легких. Через некоторое время Рушди отключили от аппарата, сейчас он может разговаривать.