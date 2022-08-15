В России выявили еще 25,2 тысячи случаев коронавируса

Запрошедшие сутки вРоссии выявили почти 25,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Обэтом сегодня, 15августа, сообщает федеральный оперативный штаб.
Сутками ранее COVID-19 обнаружили у29 тысяч россиян.
Общее число заболевших превысило 18,9 миллиона человек, изних выздоровели более 18,15 миллиона. Засутки избольниц выписаны 15,4 тысячи россиян. Засутки медики госпитализировали 1,5 тысячи заболевших.
Кроме того, засутки подтверждена смерть 53 россиян отCOVID-19. ВСаратовской области с19июля отковида никто неумирал.
Общее число признанных властями жертв пандемии встране составило 383178.