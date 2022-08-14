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12 минут назад

Тепляковы снова ждут пополнения в семействе

Майк Габриелян

Родители детей-«вундеркиндов» Евгений и Наталья Тепляковы заявили, что ожидают прибавления в семье – Наталья вновь беременна.

Тепляковы сообщили о скором прибавлении в семье
Фото:  YouTube YouTube

Об этом супруги сообщили в ЖЖ.

«Мы взвесили детей и делимся результатами. 35.7 34 22.5 20.1 19 15.1 и Тесей спит. Коты весят 4 и 6.3. Котов взвешивать тяжелее, погрешность больше. Папа весит хорошо за 130, под 140, мама беременна», - гласит сообщение.

Супруги также пообещали открыть «официальный счет для сбора денег» на поддержку семьи и питание.

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Глава семьи Тепляковых сам обучает семерых детей и утверждает, что они способны учиться в вузе уже в 8-9 лет.

Его дочь Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу в восемь лет. Девочка сдала ЕГЭ и подала документы на факультет психологии МГУ. Однако ее учеба сопровождалась рядом скандалов. После этого отец решил перевести Алису в частный университет «Синергия». Туда же поступает еще один «вундеркинд» - 8-летний брат Алисы Хеймдалль.

Ранее стало известно, что Университет «Синергия» намеревается подать иск о защите чести и деловой репутации к отцу 10-летней экс-студентки МГУ Алисы Тепляковой.

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