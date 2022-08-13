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11 минут назад

Никита Михалков посмеялся над сбежавшими из России артистами

Майк Габриелян

Режиссер считает, что покинувшие Родину принялись навязывать другим антироссийские настроения, чтобы закрепиться на чужбине. Об этом он заявил в программе «Бесогон ТВ».

Никита Михалков посмеялся над сбежавшими из России артистами
Фото: РамблерРамблер

«Если проследить за их действиями, становится ясно, что они начинают проталкивать в массы авантюристские идеи, провоцируют на реакцию, а затем используют эту реакцию как оружие», — сказал Михалков.

Он добавил, что ему смешно от самомнения некоторых коллег. Одни не понимают, что происходит и «поддались западной пропаганде», другие - «сидят на капитале».

Режиссер отметил, что «их никто не изгонял» и они – «самоизгнанные». По его мнению, эти люди, некогда находившиеся на вершине популярности, сделали свой выбор и больше не нужны России.

Ранее стало известно, что сбежавший из России комик Максим Галкин активно изучает иврит и ищет подходящую школу для детей.

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