Никита Михалков посмеялся над сбежавшими из России артистами

Режиссер считает, что покинувшие Родину принялись навязывать другим антироссийские настроения, чтобы закрепиться на чужбине. Об этом он заявил в программе «Бесогон ТВ».
«Если проследить за их действиями, становится ясно, что они начинают проталкивать в массы авантюристские идеи, провоцируют на реакцию, а затем используют эту реакцию как оружие», — сказал Михалков.
Он добавил, что ему смешно от самомнения некоторых коллег. Одни не понимают, что происходит и «поддались западной пропаганде», другие - «сидят на капитале».
Режиссер отметил, что «их никто не изгонял» и они – «самоизгнанные». По его мнению, эти люди, некогда находившиеся на вершине популярности, сделали свой выбор и больше не нужны России.
Ранее стало известно, что сбежавший из России комик Максим Галкин активно изучает иврит и ищет подходящую школу для детей.