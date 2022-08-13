Никита Михалков посмеялся над сбежавшими из России артистами

Режиссер считает, что покинувшие Родину принялись навязывать другим антироссийские настроения, чтобы закрепиться на чужбине. Об этом он заявил в программе «Бесогон ТВ».

Фото: Рамблер Рамблер

«Если проследить за их действиями, становится ясно, что они начинают проталкивать в массы авантюристские идеи, провоцируют на реакцию, а затем используют эту реакцию как оружие», — сказал Михалков.

Он добавил, что ему смешно от самомнения некоторых коллег. Одни не понимают, что происходит и «поддались западной пропаганде», другие - «сидят на капитале».

Режиссер отметил, что «их никто не изгонял» и они – «самоизгнанные». По его мнению, эти люди, некогда находившиеся на вершине популярности, сделали свой выбор и больше не нужны России.