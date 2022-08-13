МИД Литвы предложил ввести запрет на въезд россиян во всем ЕС

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ввести запрет на въезд россиян во всем ЕС. По его мнению, это окажет «эффективное влияние» на Россию.

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«Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС», — сказал он.

При этом он «ценит решение соседа» - Эстонии, запретившей въезд в страну россиянам, получившим шенгенские визы. По словам Ландсбергиса, решение Эстонии «очень похоже на те ограничения, которые применяет Литва».

В четверг Таллин ограничил въезд в страну россиян, у которых уже есть шенгенские визы, выданные Эстонией.

Этот запрет не будет распространяться на сотрудников посольства России и членов их семей, а также лиц, обладающих свободой передвижения в соответствии с законодательством ЕС.