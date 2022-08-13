В АТОР прокомментировали ограничение на въезд в Эстонию

«Это заявление вызвало большой резонанс и большое беспокойство главным образом среди путешественников. Если разложить всю ситуацию, то оно никакого влияния на туристическую индустрию не оказывает. Это ограничение касается только тех российских граждан, которые получили шенгенскую визу в консульстве Эстонии. Если у человека есть виза, выданная консульством другой страны, то Эстония не может ограничить им въезд. Она ограничивает только для тех, которым сама выдавала визы. Эстония перестала выдавать визы с марта этого года. Непосредственно на положение туристической индустрии, на состояние бизнеса, на потоки не влияет вообще никак».