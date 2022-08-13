В АТОР прокомментировали ограничение на въезд в Эстонию

Речь идёт о гражданах нашей страны с шенгенской визой, выданной прибалтийской республикой с целью туризма, предпринимательства, спорта или культуры.
Как сообщается на сайте МИДа Эстонии, с 18 августа россияне не смогут пересечь пограничные пункты Нарвы, Лухамаа или Койдула.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что подобное решение не окажет существенного влияния на сферу отдыха.
«Это заявление вызвало большой резонанс и большое беспокойство главным образом среди путешественников. Если разложить всю ситуацию, то оно никакого влияния на туристическую индустрию не оказывает. Это ограничение касается только тех российских граждан, которые получили шенгенскую визу в консульстве Эстонии. Если у человека есть виза, выданная консульством другой страны, то Эстония не может ограничить им въезд. Она ограничивает только для тех, которым сама выдавала визы. Эстония перестала выдавать визы с марта этого года. Непосредственно на положение туристической индустрии, на состояние бизнеса, на потоки не влияет вообще никак».
В МИДе Эстонии напомнили, что ходатайствовать о получении визы могут только те граждане России, которые приезжают в страну, чтобы посетить близкого родственника, а также граждане Эстонии или те, кто имеет долгосрочный вид на жительство. Кроме того, ограничения не коснутся дипломатов, членов их семей, работников международной торговли и людей, занимающихся перевозками.
Также была изменена санкция, наложенная на российских студентов 30 июля 2022 года. Учащиеся, не успевшие завершить обучение, могут в порядке исключения подать заявление на продление вида на жительство на один год.