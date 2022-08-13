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9 минут назад

Роспотребнадзор: в заболеваемости COVID-19 прослеживается сезонность

Свободная пресса

Сезонность прослеживается в волнах заболеваемости коронавирусом, основные пики приходятся на осень и зиму, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Роспотребнадзор: в заболеваемости COVID-19 прослеживается сезонность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сезонность в волнах заболеваемости коронавирусом прослеживается уже долгое время. Практически с конца 2020 года видно, что основные пики заболеваемости при очередных эпидемических подъемах приходятся именно на осенне-зимние месяцы", - цитирует РИА Новости Пшеничную.

Она отметила, что сегодняшний рост в большей степени связан со сменой циркулирующих вариантов вируса, а не с сезоном летних отпусков, так как летом люди проводят больше времени на открытом воздухе, где риски инфицирования не столь высоки. При этом, в некоторых случаях повышенная мобильность, смена климата и часовых поясов все же могут приводить к ослаблению иммунитета и способствовать развитию инфекции, пояснила Пшеничная.

Ранее «СП» писала о том, что инфекционист Андрей Поздняков назвал основной мишенью коронавируса эндотелий кровеносных сосудов.

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