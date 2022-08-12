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1 час назад

Сын Стивена Сигала рассказал об отношении к россиянам

Илья Родин

Доминик, сын популярного актера Стивена Сигала приехал в Москву на день рождения своей подруги певицы Настя IVKA. На мероприятии он признался журналистам в любви к России, ее людям и архитектуре. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Сын Стивена Сигала рассказал об отношении к россиянам
Фото: ТАССТАСС

Доминик пояснил, что ему нравится ходить по московским музеям, исследовать различные образцы архитектуры, осматривать прочие достопримечательности.

Он рассказал, что россиянки привлекают его внимание, так как «ориентированы на создание семьи и являются сильными личностями».

Стивен Сигал: «Никогда не откажусь от российского гражданства»

По словам Доминика, он пока не планирует жениться, но и не отвергает такую возможность, в том числе, и на русской девушке. Тем более, что у него есть интерес остаться в России.

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