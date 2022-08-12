Сын Стивена Сигала рассказал об отношении к россиянам

Доминик, сын популярного актера Стивена Сигала приехал в Москву на день рождения своей подруги певицы Настя IVKA. На мероприятии он признался журналистам в любви к России, ее людям и архитектуре. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Доминик пояснил, что ему нравится ходить по московским музеям, исследовать различные образцы архитектуры, осматривать прочие достопримечательности.

Он рассказал, что россиянки привлекают его внимание, так как «ориентированы на создание семьи и являются сильными личностями».