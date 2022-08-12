Сын Стивена Сигала рассказал об отношении к россиянам

Доминик, сын популярного актера Стивена Сигала приехал в Москву на день рождения своей подруги певицы Настя IVKA. На мероприятии он признался журналистам в любви к России, ее людям и архитектуре. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Доминик пояснил, что ему нравится ходить по московским музеям, исследовать различные образцы архитектуры, осматривать прочие достопримечательности.
Он рассказал, что россиянки привлекают его внимание, так как «ориентированы на создание семьи и являются сильными личностями».
По словам Доминика, он пока не планирует жениться, но и не отвергает такую возможность, в том числе, и на русской девушке. Тем более, что у него есть интерес остаться в России.