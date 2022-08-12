В Крыму пройдет фестиваль «Таврида.АРТ»

С 15 по 19 августа в Крыму рядом с Судаком, в бухте Капсель, пройдет фестиваль «Таврида.АРТ». Он станет одним из ключевых событий Года культурного наследия России.

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В образовательной и социальной программах, а также шоу-форматах фестиваля раскроются его главные темы: возможности развития молодых профи в новых условиях и ответ творцов мировой «культуре отмены». «Таврида.АРТ» вновь станет фестивалем фестивалей и объединит на своей площадке более 300 ярких событий. На площадке фестиваля соберутся 4 000 участников со всей страны, чтобы на 5 дней погрузиться в пространство бесконечного творчества, самореализации, новых знакомств и открытий.

Участниками фестиваля станут резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры, искусств и креативных индустрий; блогеры и инфлюенсеры, создатели молодежных пабликов в социальных сетях и представители студенческих

СМИ; лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»; представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, лидеры волонтерских движений и НКО; участники конкурса «Большая перемена» и их родители; участники Всероссийского фестиваля исторической реконструкции.

Впервые к аудитории присоединятся активные деятели форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), студенты средних и высших учебных заведений и 500 молодых творцов из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона и Запорожья.