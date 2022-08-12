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42 минуты назад

Российских туристов выселили из отеля в Турции

Lenta.ru

Российских туристов выселили из пятизвездочного отеля в Турции в первый же день отдыха. Об этом изданию TourDom.ru рассказала мать одного из туристов.

Российских туристов выселили из отеля в Турции
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, вечером отдыхающие в холле отеля встретили компанию, в составе которой были девушки.

«Парни подошли и хотели познакомиться с ними. В этот же момент подбежала группа мужчин – сотрудники отеля и начали выталкивать постояльцев», — сказала она, добавив, что девушки оказались родственницами владельца отеля, поэтому знаки внимания вызвали недовольство.

В результате конфликт длился до двух часов ночи и туристов попросили покинуть отель. Россияне смогли заселиться в другую гостиницу классом ниже, доплатив при этом по 900 долларов. При этом, по словам собеседницы издания, гид и менеджер встали на сторону отеля и отвернулись от туристов. Полицию представители отеля вызывать отказались.

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В то же время представитель отеля рассказал, что они могут выселить туристов только по весомым причинам, если эти гости могут быть потенциально опасны для других отдыхающих.

Ранее российский турист отдохнул на популярном курорте Белек в Турции и возмутился поведением соотечественников в отеле. Так, мужчина пожаловался на гостей, которые занимают рано утром лежаки у бассейна «на всякий случай».

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