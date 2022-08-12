Российских туристов выселили из отеля в Турции

Российских туристов выселили из пятизвездочного отеля в Турции в первый же день отдыха. Об этом изданию TourDom.ru рассказала мать одного из туристов.

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По ее словам, вечером отдыхающие в холле отеля встретили компанию, в составе которой были девушки.

«Парни подошли и хотели познакомиться с ними. В этот же момент подбежала группа мужчин – сотрудники отеля и начали выталкивать постояльцев», — сказала она, добавив, что девушки оказались родственницами владельца отеля, поэтому знаки внимания вызвали недовольство.

В результате конфликт длился до двух часов ночи и туристов попросили покинуть отель. Россияне смогли заселиться в другую гостиницу классом ниже, доплатив при этом по 900 долларов. При этом, по словам собеседницы издания, гид и менеджер встали на сторону отеля и отвернулись от туристов. Полицию представители отеля вызывать отказались.

В то же время представитель отеля рассказал, что они могут выселить туристов только по весомым причинам, если эти гости могут быть потенциально опасны для других отдыхающих.