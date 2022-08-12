У россиянина отобрали квартиру в Египте

Власти Египта забрали у россиянина квартиру в курортном Дахабе из-за обмана со стороны его подруги. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Фото: Рамблер Рамблер

38-летний Алексей Тараканов приобрёл квартиру в Египетском городе Дахаб за 30 тысяч долларов. В покупке ему помогала подруга-риелтор Наталья Даутова. Она же обещала присматривать за квартирой, пока Тараканов находился в России. Со временем москвич решил продать заграничное жильё, но оказалось, что квартиру давно отобрали власти Египта за неуплату коммунальных услуг. Сейчас у недвижимости новый владелец.

Сам Алексей подчёркивает, что не знал о долгах и был уверен, что счета оплачивает его подруга. За помощью мужчина обратился в полицию.