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48 минут назад

У россиянина отобрали квартиру в Египте

Елена Прошина

Власти Египта забрали у россиянина квартиру в курортном Дахабе из-за обмана со стороны его подруги. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

У россиянина отобрали квартиру в Египте
Фото: РамблерРамблер

38-летний Алексей Тараканов приобрёл квартиру в Египетском городе Дахаб за 30 тысяч долларов. В покупке ему помогала подруга-риелтор Наталья Даутова. Она же обещала присматривать за квартирой, пока Тараканов находился в России. Со временем москвич решил продать заграничное жильё, но оказалось, что квартиру давно отобрали власти Египта за неуплату коммунальных услуг. Сейчас у недвижимости новый владелец.

Сам Алексей подчёркивает, что не знал о долгах и был уверен, что счета оплачивает его подруга. За помощью мужчина обратился в полицию.

Ранее стало известно о том, что Пугачева и Галкин снимают вторую по стоимости виллу в Латвии.

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