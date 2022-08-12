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48 минут назад

Сын Стивена Сигала заявил, что ему нравятся россияне

Газета.Ruиещё 2

Сын американского актера Стивена Сигала Доминик посетил Москву. Согласно mk.ru, одним из поводов его приезда стал день рождения певицы Настя IVKA, подруги Доминика. Сам Сигал-младший в ходе визита признался, что в России ему нравятся «люди, культура и архитектура».

Сын Стивена Сигала рассказал об отношении к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве хожу по музеям, у меня пока нет какого-то любимого музея, но мне нравится исследовать различные объекты архитектуры в городе и другие подобные вещи», — добавил Доминик.

Кроме того, он заявил, что ему нравятся россиянки, так как они «ориентированы на создание семьи и являются сильными личностями».

Доминик — сын спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США Стивена Сигала от брака с актрисой Келли Леброк.

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