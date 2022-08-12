Россияне бросились сдавать бутылки

Россияне стали активнее интересоваться переработкой пластиковых бутылок и алюминиевых банок. О том, что граждане бросились сдавать тару, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Ecoplatform.

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«В последние месяцы мы собрали больше тары, чем за предыдущие несколько лет, а общее число бутылок на переработку уже превышает 15 миллионов», — заявил генеральный директор компании Иван Гусаков.

С 2020-го по 2021 год граждане сдали восемь миллионов единиц тары, при этом только за первую половину 2022 года было собрано семь миллионов единиц тары.

По словам Гусакова, положительной динамике поспособствовало расширение сети фандоматов по всей России. «Активное расширение во всех регионах позволяет решать проблему пластика системно и добиваться поразительных результатов», — отметил эксперт. Ожидается, что в 2023 году количество сдаваемых на переработку бутылок и банок достигнет 10 миллионов единиц в месяц.