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33 минуты назад

Путин утвердил празднование Дня российской анимации 8 апреля

ТАССиещё 10

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня российской анимации 8 апреля, документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Путин утвердил празднование Дня российской анимации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля", - говорится в указе.

Именно в этот день в 1912 году (по старому стилю - 26 марта) в России состоялась премьера кукольной картины Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами" - одного из первых анимационных фильмов в истории страны.

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