Путин утвердил празднование Дня российской анимации

"Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля", - говорится в указе.

Именно в этот день в 1912 году (по старому стилю - 26 марта) в России состоялась премьера кукольной картины Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами" - одного из первых анимационных фильмов в истории страны.