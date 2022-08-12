Умер автор хитов Агутина и Киркорова Герман Витке

«Друзья, сегодня в 07:05 перестало биться сердце Геры Витке, великого поэта, очень близкого мне человека, моего бывшего мужа и большого друга по жизни. Герка, спасибо за любовь длинною в жизнь, за прекрасного сына, за то, что всегда был рядом, за творчество, за все. И прости меня», - написала она.