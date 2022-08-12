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19 минут назад

Умер автор хитов Киркорова и Агутина поэт Витке

Елена Прошина

Утром, 12 августа, ушел из жизни известный поэт-песенник Герман Витке. Композитор скончался на 54-м году жизни от сердечного приступа. Об этом сообщила его бывшая жена, певица Ирина Дюкова, пишет «СтарХит».

Умер автор хитов Агутина и Киркорова Герман Витке
Фото: соцсетисоцсети

В своем сообщении, опубликованном в соцсетях, Дюкова поблагодарила бывшего супруга за его творчество и попросила прощения.

«Друзья, сегодня в 07:05 перестало биться сердце Геры Витке, великого поэта, очень близкого мне человека, моего бывшего мужа и большого друга по жизни. Герка, спасибо за любовь длинною в жизнь, за прекрасного сына, за то, что всегда был рядом, за творчество, за все. И прости меня», - написала она.

Где пройдут похороны, Дюкова обещала сообщить позднее. Она также уточнила, что желающие принять участие в похоронах, могут прислать денежную помощь.

В Москве обокрали Германа Витке

Герман Витке написал множество хитов, в том числе для Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Анжелики Варум, Льва Лещенко, Николая Баскова и других. Он также принимал участие в телешоу «Утренняя звезда» и «Звездный дождь».

Общество,Анжелика Варум,Лев Лещенко,Леонид Агутин,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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