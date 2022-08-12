Коллекционер из РФ предложил высшую награду Эстонии в обмен на танк Т-34 в Нарве

Коллекционер из России направил мэрии Нарвы предложение об обмене находящейся в его коллекции высшей военной награды Эстонии, креста Свободы I степени, на выступающий в качестве памятника советский танк Т-34, который власти города готовят к демонтажу, сообщили СМИ.

Фото: CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-Jõesuu CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-Jõesuu

«Если власти Нарвы примут это предложение, то данный памятник займет достойное место в одном из музеев России», – передает ТАСС со ссылкой на Delfi слова коллекционера, пожелавшего остаться анонимным.

Согласно эстонскому закону о наградах, крест Свободы является высшей военной наградой Эстонии. Он состоит из трех степеней и трех классов.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.

Ранее правящая коалиция городского собрания Нарвы объявила о намерении перенести «в безопасное место» данный памятник на фоне принятого на прошлой неделе властями Эстонии решения об «изъятии из публичного пространства» всех советских мемориальных объектов в республике.

До этого жители Нарвы встали на защиту советского памятника-танка Т-34. Более 100 жителей города устроили стихийные сборы у памятника, они планируют защитить танк от эвакуационной команды.

До этого глава МВД страны Лаури Ляэнеметс заявлял, что нужно найти другое место для Т-34. Танк, по его словам, «является символом агрессии, символом агрессивного государства» с учетом ситуации на Украине.

В конце июля Катри Райк заявляла, что власти города решили не сносить и не изменять облик советского памятника с танком Т-34.