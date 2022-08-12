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10 минут назад

В России разработали вакцину для борьбы с «Омикроном»

Елена Прошина

В России создали вакцину против коронавируса, адаптированную для борьбы с разновидностью «Омикрон», сообщают «Известия» со ссылкой на директора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

В России разработали вакцину для борьбы с «Омикроном»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, COVID-19 сильно видоизменился с момента разработки первого препарата, поэтому состав вакцины потребовалось модифицировать. Речь идет об изменении антигенного состава вакцинного штамма. Как отметил ученый, препарат уже есть в институте им. Гамалеи. В настоящее время ведется обсуждение о том, как его вводить в гражданский оборот.

Гинцбурга отметил, что модифицированный препарат нацелен на вариант «Омикрона» ВА.5, но защищает и от его подвидов ВА.1 и ВА.2. По данным центра, существующие вакцины в восемь раз менее эффективны против «Омикрон»-штамма, чем против изначальных вариантов вируса.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что препарат «Спутник V» за два года после применения стал самым экспортируемым лекарством в истории РФ. Вакцина зарекомендовала себя как одна из наиболее эффективных и безопасных для борьбы с коронавирусом нового типа.

Общество,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,
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