Диетолог рассказала об опасности гречки

Врач-диетолог Наталья Лазуренко заявила, что обычно полезная гречка для некоторых может оказаться опасной. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

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По словам специалиста, сложные углеводы в составе гречки могут навредить людям с раздражённым желудочно-кишечным трактом. Впрочем, этого можно избежать, если не допустить процесса ферментации. Для этого перед приготовлением гречку лучше замочить, а ещё не употреблять её с сахаром.

Эксперт также добавила, что повредить людям с чувствительным пищеварительным аппаратом может фитиновая кислота, которая содержится в зёрнах гречки, как своеобразный защитный механизм.