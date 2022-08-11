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28 минут назад

Диетолог рассказала об опасности гречки

Елена Прошина

Врач-диетолог Наталья Лазуренко заявила, что обычно полезная гречка для некоторых может оказаться опасной. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Диетолог рассказала об опасности гречки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, сложные углеводы в составе гречки могут навредить людям с раздражённым желудочно-кишечным трактом. Впрочем, этого можно избежать, если не допустить процесса ферментации. Для этого перед приготовлением гречку лучше замочить, а ещё не употреблять её с сахаром.

Эксперт также добавила, что повредить людям с чувствительным пищеварительным аппаратом может фитиновая кислота, которая содержится в зёрнах гречки, как своеобразный защитный механизм.

Ранее эксперты предупредили россиян об опасных ядовитых рыбах, с которыми можно столкнуться в августе при купании в Черном море.

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