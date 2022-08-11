В Крыму снесли отказавшийся обслуживать военных автосервис

Автосервис в Крыму, хозяин которого отказал в обслуживании военным, приехавшим на вулканизацию на авто с символикой «Z», демонтировали как незаконную постройку. Об этом сообщил глава Красногвардейского района Роман Шантаев, пишет ТАСС.

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Фактически его демонтировали, что-то спилили. На сегодня там одна бетонная площадка на месте этого автосервиса. Стройматериалы, которые были демонтированы, лежат рядом, — пояснил глава района.

По словам Шантаева, рядом с этой СТО есть другие незаконные постройки, которые, предположительно, были возведены тем же предпринимателем. Выяснилось, что ни одно здание у предпринимателя нет документов.

Одно [здание] под ангар или склад, примыкающее к СТО. И второе примыкает к зданию, которое принадлежит жене этого индивидуального предпринимателя, — рассказал Шантаев.

Администрация поселения в дальнейшем планирует снести все сооружения бизнесмена.