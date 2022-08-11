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1 час назад

Россиянам назвали сроки запуска прямых рейсов в Тунис

Мария Иванова

Тунисская авиакомпания Nouvelair 19 августа возобновит прямые рейсы из Внуково в Монастир. Об этом сообщается на сайте российского аэропорта.

Россиянам назвали сроки запуска прямых рейсов в Тунис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Nouvelair будет летать в Москву и обратно дважды в неделю - по средам и субботам.

В среду самолет Nouvelair будет прибывать во Внуково в 04:05, а в 05:05 - отправляться обратно. Время прибытия субботнего рейса в Москву - 01:15; обратный рейс - 02:15.

Представители аэропорта отметили, что Внуково и Nouvelair сотрудничают с 2017 года. Флот авиакомпании состоит из десяти самолетов Airbus A320-200.

Ранее Тунис упростил правила въезда для российских туристов. Непривитым туристам от 18 лет в августе не придется проходить пятидневный карантин после прибытия в страну.

Россиянам без вакцины потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста. От несовершеннолетних туристов справок о вакцинации и результатов тестов не требуют.

Общество,Международный аэропорт Внуково,
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