Соловьев припомнил Лободе заработки в России

Телеведущий Владимир Соловьев припомнил украинской исполнительнице Светлане Лободе заработки в России на фоне ее высказываний в адрес россиян. В своем программе «Соловьев LIVE» заявил, что певице действительно «нужен психолог».
В своей речи журналист раскритиковал отказавшихся от России певцов, которые зарабатывали песнями на русском языке.
«Интеллигенция вся, поющая ртом, уехала. Наверно, для того чтобы потом вместе с Максом Барских за 100 тысяч долларов отыграть корпоративчик на русском языке в Нью-Йорке», — заявил он.
Напомним, ранее Лобода заявила, что жители России не имеют собственной точки зрения и получают информацию только из телевизионных передач. Сама певица старается ограничить себя от негативной информации и придерживается советов личного психолога.