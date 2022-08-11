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23 минуты назад

Соловьев припомнил Лободе заработки в России

Никита Бородкин

Телеведущий Владимир Соловьев припомнил украинской исполнительнице Светлане Лободе заработки в России на фоне ее высказываний в адрес россиян. В своем программе «Соловьев LIVE» заявил, что певице действительно «нужен психолог».

Соловьев припомнил Лободе заработки в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей речи журналист раскритиковал отказавшихся от России певцов, которые зарабатывали песнями на русском языке.

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«Интеллигенция вся, поющая ртом, уехала. Наверно, для того чтобы потом вместе с Максом Барских за 100 тысяч долларов отыграть корпоративчик на русском языке в Нью-Йорке», — заявил он.

Напомним, ранее Лобода заявила, что жители России не имеют собственной точки зрения и получают информацию только из телевизионных передач. Сама певица старается ограничить себя от негативной информации и придерживается советов личного психолога.

Общество,Макс Барских,Светлана Лобода,Владимир Соловьев,
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