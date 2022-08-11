Прошедший июль в России вошел в пятерку самых теплых за всю историю

«По средней температуре воздуха в целом по России июль 2022 года стал таким же теплым, как и июль прошлого 2021 года. Вместе они замыкают пятерку самых теплых июлей за историю наблюдений. Они на 2,4 градуса холоднее рекордно жаркого июля 2010 года», - говорится в сообщении.