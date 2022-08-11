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34 минуты назад

Прошедший июль в России вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений

Агентство «Москва»

Июль 2022 года в России по средней температуре воздуха вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Прошедший июль в России вошел в пятерку самых теплых за всю историю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По средней температуре воздуха в целом по России июль 2022 года стал таким же теплым, как и июль прошлого 2021 года. Вместе они замыкают пятерку самых теплых июлей за историю наблюдений. Они на 2,4 градуса холоднее рекордно жаркого июля 2010 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя температура июля в Северном полушарии с точностью до 0,1 градуса повторила показатели 2016, 2019, 2020 и 2021 годов.

«В Москве средняя температура июля - 20,7 градуса, аномалия - 2,5 градуса (1 градус по сравнению с нормой 1991-2020 годов). За месяц в столице выпало 99 мм осадков - или 118% от нормы (105% от нормы 1991-2022 годов)», - сообщает Гидрометцентр.

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