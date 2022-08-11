В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
42 минуты назад

Умерла заслуженный художник России Наталья Нестерова

ТАССиещё 2

Заслуженный художник России, лауреат Государственной премии РФ и академик Российской академии художеств (РАХ) Наталья Нестерова умерла в среду после продолжительной болезни на 79-м году жизни. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ.

Умерла художница Наталья Нестерова
Фото: ТАССТАСС

"Вчера после продолжительной болезни скончалась Наталья Нестерова, академик Российской академии художеств", - сказали в академии. По данным пресс-службы, художник умерла в зарубежной клинике, где проходила лечение.

Среди основных живописных работ Нестеровой - "Чита. Аэропорт" (1985), "Лестница" (1982), "Манекены" (1985), "Осень в парке" (1985), "Иоанн Креститель" (1993), "Виноград" (1994), "Посмотри" (1995) и другие. Ее персональные выставки проходили в Государственной Третьяковской галерее, Центральном доме художника (ЦДХ) и российских галереях, а также в музеях и галереях США, Канады, Азербайджана.

В 1998 года Нестерова была удостоена Государственной премии РФ за циклы живописных произведений "На берегу моря" (1995), "Евангельские сюжеты" (1998), "Картины из карт" (1996), "Застолье" (1997). В 1994 году она стала заслуженным художником России.

Общество,Наталья Нестерова,РАХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители