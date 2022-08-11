Умерла художница Наталья Нестерова

Заслуженный художник России, лауреат Государственной премии РФ и академик Российской академии художеств (РАХ) Наталья Нестерова умерла в среду после продолжительной болезни на 79-м году жизни. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ.

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"Вчера после продолжительной болезни скончалась Наталья Нестерова, академик Российской академии художеств", - сказали в академии. По данным пресс-службы, художник умерла в зарубежной клинике, где проходила лечение.

Среди основных живописных работ Нестеровой - "Чита. Аэропорт" (1985), "Лестница" (1982), "Манекены" (1985), "Осень в парке" (1985), "Иоанн Креститель" (1993), "Виноград" (1994), "Посмотри" (1995) и другие. Ее персональные выставки проходили в Государственной Третьяковской галерее, Центральном доме художника (ЦДХ) и российских галереях, а также в музеях и галереях США, Канады, Азербайджана.