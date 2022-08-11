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1 час назад

Женщина швырнула товар в лицо сотрудника пункта выдачи: видео

Денис Фьючин

В Московской области покупательница резко отреагировала на просьбу совершить возврат товара через приложение. Женщина швырнула в лицо работника пункта выдачи вещь. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, соответствующую запись публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как сначала она разговаривает с сотрудницей, а затем в гневе бросается в нее своей покупкой. А после того, как оппонентка поднимает с полу пришедшийся не по нраву покупательнице товар, разъяренная женщина вновь пытается его бросить. Чем закончился данный конфликт, не уточняется.

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