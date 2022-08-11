На кадрах видно, как сначала она разговаривает с сотрудницей, а затем в гневе бросается в нее своей покупкой. А после того, как оппонентка поднимает с полу пришедшийся не по нраву покупательнице товар, разъяренная женщина вновь пытается его бросить. Чем закончился данный конфликт, не уточняется.