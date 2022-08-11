Скончалась заслуженная художница России Наталья Нестерова

Художница Наталья Нестерова умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщает ТАСС. Нестерова работала в Москве и Нью-Йорке, где организовала большую выставку в 2012 году. В 1969 году вошла в состав Союза художников СССР. В 1994 году Нестерова получила звание заслуженного художника РФ.

Фото: Annette Juice/Youtube Annette Juice/Youtube

Картины художницы содержали мотивы старинных городов и пейзажей. В позднем творчестве Нестеровой преобладают религиозные элементы, которые нарушают привычное понимание так называемых иконографичных канонов. Сама художница характеризовала свои работы как что-то среднее "между маскарадом и трагедией".