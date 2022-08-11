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8 минут назад

Скончалась заслуженная художница России Наталья Нестерова

Газета.Ru

Художница Наталья Нестерова умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщает ТАСС. Нестерова работала в Москве и Нью-Йорке, где организовала большую выставку в 2012 году. В 1969 году вошла в состав Союза художников СССР. В 1994 году Нестерова получила звание заслуженного художника РФ.

Скончалась заслуженная художница России Наталья Нестерова
Фото: Annette Juice/YoutubeAnnette Juice/Youtube

Картины художницы содержали мотивы старинных городов и пейзажей. В позднем творчестве Нестеровой преобладают религиозные элементы, которые нарушают привычное понимание так называемых иконографичных канонов. Сама художница характеризовала свои работы как что-то среднее "между маскарадом и трагедией".

Ранее сообщалось, что детский писатель и иллюстратор Рэймонд Бриггс скончался в возрасте 88 лет. Он наиболее известен благодаря детской книге с картинками "Снеговик" 1978 года.

Общество,Наталья Нестерова,
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