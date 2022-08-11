Коронавирус - это вирус, в котором постоянно проходят какие-то мутации. Теперь к этому феномену добавились рекомбинации. При одновременном заражении человека и "омикроном", и "дельтой", видимо, произошел определенный обмен, который привел к появлению такого варианта вируса, который несет и мутации, свойственные "дельте", и мутации, характерные для "омикрона". Не все вирусы изолируют и прочитывают, это довольно редкое мероприятие... В процессе дальнейшей практики станет понятно, случайная ли это вещь, которая не имеет никаких эволюционных преимуществ и поэтому какое-то время будет существовать на региональном уровне, либо у вируса образуются дополнительные преимущества, и тогда он может начать распространяться.



На сегодняшний день непонятно, какие преимущества есть у нового штамма. Но наверняка какие-то у него есть, иначе он бы не распространялся из того региона, в котором он сформировался, на другие территории. Всегда должно быть какое-то преимущество, чаще всего это способность быстрее и больше заражать. И со временем мы увидим, есть ли какие-то неприятные моменты с точки зрения патогенности.



На фоне непонятных мне разговоров о сезонности я лишний раз посмотрел, как в прошлом году пришла "дельта". Она в середине июля уже достигла пика. И я подсчитал соотношение заболевших и погибших тогда и на пике "омикрона". У "омикрона" летальность была 0,4%, а у "дельты" - 3%. Вот разница, она почти десятикратная. Конечно, на это могло повлиять и то, что к приходу "омикрона" было уже намного больше переболевших и вакцинированных, этот процесс тоже внес свою лепту.





Об эффективности существующих вакцин против нового штамма



Для диагностики сделали современную конструкцию, не стали пользоваться тем, что создавалось еще под уханьский вариант. Для диагностики сделали вариант, который полностью соответствует "омикрону". Тем не менее оказалось, что сыворотки выявляют примерно одинаково в одинаковых титрах. То есть иммунологически значимые участки, которые наиболее существенны, имеются и у уханьского варианта, и у "дельты", и у "омикрона", поэтому иммунологически все это распознается одинаково. Значит, и пока та вакцина остается эффективной. Но сегодня на подходе и совершенно новые версии вакцин. Для меня с точки зрения вакцинации наиболее значимым является то, когда появится хорошая вакцина, которая наносится на слизистую. Потому что тогда добавится слизистый иммунитет, и это будет эффективнее. Это было сразу понятно, но, к сожалению, у нас нет привычек к назальным или слизистым вакцинам. И то, что сделали спреевую форму "Спутника" - это должно ему добавить защиты. Кроме того, сейчас идут активные работы, думаю, что проходит испытания вакцина, сформулированная таким образом, чтобы сильнее задействовать не только гуморальный иммунитет, то есть антительный ответ, но и клеточный ответ. Это может сыграть роль. И там есть назальная, лингвальная форма, которая наносится на слизистую. Это хорошо.





О тяжести течения заболевания при новом штамме



Пока я не вижу соответствующих данных нет ни по "дельтакрону", ни по "кентавру" вместе с "ниндзей". Мы, к сожалению, все это увидим потом, в разгаре.

Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук