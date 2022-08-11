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1 час назад

В Грузии объяснили нежелание ограничивать въезд для россиян

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Проживание в России около миллиона выходцев из Грузии является причиной нежелания Тбилиси возвращать для граждан визовой режим, отмененный в 2012 году тогдашним президентом Михаилом Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Грузии объяснили нежелание ограничивать въезд для россиян
Фото: ТАССТАСС

«Мы должны учитывать специфическое обстоятельство – это миллион этнических грузин, которые живут в России, которые сохранили связи с родиной», – заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

По его словам, если бы какое-либо из европейских государств, ставящее сейчас вопрос отмены виз для граждан России, столкнулось бы с таким обстоятельством, когда четверть соотечественников живет в России, то обязательно бы приняло это во внимание.

Ранее народная артистка Грузии, художественный руководитель Национального ансамбля танца «Сухишвили» Нино Сухишвили призвала закрыть Грузию для граждан России.

Грузинская радикальная оппозиция в последние дни требует ограничить право для граждан России приезжать в страну, власти называют эти призывы нерелевантными.

Грузия отменила все ограничения. Как туда добраться и что посмотреть

В январе-июне 2022 года Грузию посетило около 250 тысяч граждан России, этот на 64,3% меньше показателя допандемийного 2019 года.

Доходы страны от международных путешественников за шесть месяцев 2022 года составили 1,142 млрд долларов. Наибольшую сумму за этот период потратили визитеры из России – 218,7 млн долларов.

Общество,В мире,Михаил Саакашвили,
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