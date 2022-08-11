В Грузии объяснили нежелание ограничивать въезд для россиян

Проживание в России около миллиона выходцев из Грузии является причиной нежелания Тбилиси возвращать для граждан визовой режим, отмененный в 2012 году тогдашним президентом Михаилом Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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«Мы должны учитывать специфическое обстоятельство – это миллион этнических грузин, которые живут в России, которые сохранили связи с родиной», – заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

По его словам, если бы какое-либо из европейских государств, ставящее сейчас вопрос отмены виз для граждан России, столкнулось бы с таким обстоятельством, когда четверть соотечественников живет в России, то обязательно бы приняло это во внимание.

Ранее народная артистка Грузии, художественный руководитель Национального ансамбля танца «Сухишвили» Нино Сухишвили призвала закрыть Грузию для граждан России.

Грузинская радикальная оппозиция в последние дни требует ограничить право для граждан России приезжать в страну, власти называют эти призывы нерелевантными.

В январе-июне 2022 года Грузию посетило около 250 тысяч граждан России, этот на 64,3% меньше показателя допандемийного 2019 года.