В Роспотребнадзоре заявили о шести случаев заболевания в России новым гибридным подвидом коронавируса «дельтакрон». Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«По состоянию на 10.08.22 в базу VGARus загружено 6 геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один – в Москве», - говорится в заявлении.

Отмечается, что новый подвид относится к недоминирующим линиям COVID-19. В настоящий момент он не оказывает большого влияния на эпидобстановку в Санкт-Петербурге и Москве. В ведомстве также уточнили, что пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант перенесли болезнь в легкой форме, никто из них не был госпитализирован.

«В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью. Появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, характерно для многих вирусов и является одним из эволюционно-адаптивных механизмов», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве указали, что гибридные штаммы COVID-19 и ранее фиксировались в странах Европы, США и Латинской Америке. Ни один из них не получил широкого распространения в популяции.