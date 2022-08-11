Россиян спросили, от чего зависит сексуальная ориентация

Более 50% опрошенных россиян убеждены, что сексуальная ориентация дана человеку от природы, 15% заявляют, что она формируется в течение жизни и может измениться. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в ТАСС.

"Каждый второй россиянин считает сексуальную ориентацию биологически обусловленным паттерном. 51% утверждают, что она дана человеку от природы. Эта точка зрения наиболее близка женщинам, гражданам со средним специальным образованием и выше, а также активным потребителям телевидения и интернета", - говорится в результатах исследования.

По мнению четверти опрошенных россиян, сексуальная ориентация формируется под влиянием как биологических, так и сторонних факторов, которые могут отчасти оказать на нее влияние. Такое убеждение популярно среди людей, в окружении которых есть представители ЛГБТ-сообщества (41%), выяснили специалисты ВЦИОМ.

В сравнении с опросом ВЦИОМ, который проводился в 2012 году, сегодня россияне в два раза чаще сталкиваются с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в интернете, СМИ и кинематографе. Если 10 лет назад об этом заявляли 6% опрошенных, то в этом году с таким заявлением выступили 13% респондентов. Чаще других на такую пропаганду обращают внимание мужчины (17%), молодежь 18-24 лет (19%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (18%). 86% опрошенных не сталкивались с подобным.