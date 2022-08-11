В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
26 минут назад

В России захотели ввести тихий час для ремонта в квартирах

Секрет Фирмыиещё 5

«Деловая Россия» направила обращение в Минстрой с предложением установить запрет на шумные ремонтные работы в квартирах с 20:00 до 08:00, ввести тихий час с 14:00 до 16:00, а также запретить нарушать покой жильцов в праздничные и воскресные дни. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на текст письма общественников. Ограничения хотят ввести и для новостроек. Сейчас закон о тишине не распространяется на квартиры в первые 1,5 года после их сдачи.

По словам члена генсовета «Деловой России» Владимира Прохорова, сейчас жильцы новостроек никак не защищены от шумных соседей.

Инициативу организации уже поддержали в Госдуме. Первый зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил, что в некоторых российских регионах требования тишины уже сейчас распространяются на новостройки с первого дня их сдачи, и эту практику следует распространить на всю страну.

«Также необходимо проработать вопрос контроля выполнения требований закона и привлечения к ответственности нарушителей», — заявил депутат.

Член того же комитета Александр Якубовский подчеркнул, что важно соблюсти баланс интересов тех, кто хочет сделать ремонт, и жильцов, уже заплативших за комфортные условия и тишину.

По его словам, вопрос о тишине можно отдавать на усмотрение собрания собственников жилья.

Ранее Верховный суд РФ разъяснил, как россиянин может получить компенсацию за некачественно выполненный ремонт. Если заказчик не проверил качество выполненных работ и не указал нарушения в акте, то в дальнейшем он не сможет на него ссылаться. Поэтому при приёмке работ надо тщательно проверять качество ремонта.

Общество,Видео,Владимир Прохоров,Александр Якубовский,Владимир Кошелев,Госстрой России,Верховный суд,Деловая Россия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители