В России захотели ввести тихий час для ремонта в квартирах

«Деловая Россия» направила обращение в Минстрой с предложением установить запрет на шумные ремонтные работы в квартирах с 20:00 до 08:00, ввести тихий час с 14:00 до 16:00, а также запретить нарушать покой жильцов в праздничные и воскресные дни. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на текст письма общественников. Ограничения хотят ввести и для новостроек. Сейчас закон о тишине не распространяется на квартиры в первые 1,5 года после их сдачи.

По словам члена генсовета «Деловой России» Владимира Прохорова, сейчас жильцы новостроек никак не защищены от шумных соседей.

Инициативу организации уже поддержали в Госдуме. Первый зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил, что в некоторых российских регионах требования тишины уже сейчас распространяются на новостройки с первого дня их сдачи, и эту практику следует распространить на всю страну.

«Также необходимо проработать вопрос контроля выполнения требований закона и привлечения к ответственности нарушителей», — заявил депутат.

Член того же комитета Александр Якубовский подчеркнул, что важно соблюсти баланс интересов тех, кто хочет сделать ремонт, и жильцов, уже заплативших за комфортные условия и тишину.

По его словам, вопрос о тишине можно отдавать на усмотрение собрания собственников жилья.