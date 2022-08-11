Россияне назвали свои главные бытовые страхи

«Как показало наше исследование, большинство жильцов многоквартирных домов беспокоятся о том, чтобы в их отсутствие ничего не произошло и перепроверяют при выходе из квартиры состояние бытовых приборов. Тем не менее, мы видим, что каждый девятый не задумывается о том, чтобы даже перекрыть воду, уезжая надолго», — объяснили в компании.